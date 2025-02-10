الأمم المتحدة تعلق عملياتها في صعدة اليمنية بعد احتجاز حوثيين لموظفيها

أعلن نائب المتحدث باسم الأمم المتحدة فرحان حق أن المنظمة الدولية أوقفت جميع عملياتها في محافظة صعدة اليمنية بعد احتجاز الحوثيين المزيد من موظفيها.



وقال حق: "هذا الإجراء الاستثنائي والموقت يسعى إلى الموازنة بين ضرورة البقاء وتنفيذ المهام وضرورة ضمان سلامة موظفي الأمم المتحدة وشركائها وأمنهم".



وأضاف: "مثل هذه الضمانات مطلوبة في نهاية المطاف لضمان فعالية جهودنا واستدامتها".