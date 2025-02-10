وزير الخارجية المصري يبحث مع نظيره الأميركي في واشنطن القضايا الإقليمية

أعلنت وزارة الخارجية المصرية اليوم الاثنين أن الوزير بدر عبد العاطي التقى بنظيره الأميركي ماركو روبيو في واشنطن، حيث ناقشا العلاقات الثنائية بين البلدين، إضافةً إلى عدد من القضايا الإقليمية والدولية الراهنة في مقدمتها الأوضاع بالأراضي الفلسطينية.