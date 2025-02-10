الأمم المتحدة: صور الرهائن الإسرائيليين المفرج عنهم والمعتقلين الفلسطينيين المطلق سراحهم "مؤلمة للغاية"

حضّت الأمم المتحدة إسرائيل وحركة حماس على ضمان تلقي كل المحتجزين لديهما معاملة إنسانية، ولفتت إلى أن الصور الأخيرة لأشخاص هزلى تم الإفراج عنهم "مؤلمة للغاية".



وجاء في بيان للمتحدث باسم مفوضية الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان ثمين الخيطان أن "صور الرهائن الإسرائيليين والمعتقلين الفلسطينيين الهزلى الذين تم الإفراج عنهم في إطار المرحلة الأولى من اتفاق وقف إطلاق النار في غزة، مؤلمة للغاية".



وقال المتحدث: "تظهر الصور التي رأيناها للرهائن الإسرائيليين الذين تم الإفراج عنهم في نهاية الأسبوع مؤشرات تدل على سوء معاملة وسوء تغذية حاد، ما يعكس ظروفا قاسية للغاية تعرضوا لها في غزة".



وأضاف: "نشعر بقلق بالغ أيضا حيال العرض العلني للرهائن الذين أفرجت عنهم حماس في غزة، بما في ذلك تصريحات أدلي بها على ما يبدو تحت الإكراه أثناء الإفراج عنهم".



ووصف الخيطان بالمؤلم أيضا أن "الفلسطينيين الذين أطلق سراحهم من معتقلات إسرائيلية كشفوا معاملة كتلك، ما يعكس الظروف القاسية التي كانوا محتجزين فيها".



وقال إن "طريقة إطلاق سراحهم تثير كذلك مخاوف جدية".



وشدّد على "وجوب أن تضمن إسرائيل وحماس معاملة إنسانية، بما في ذلك الامتناع عن تعريض كل من هم تحت سيطرتهما لأي شكل من أشكال التعذيب أو الإساءة".