الجيش الإسرائيلي يرفع مستوى الجاهزية وسط مخاطر تهدد اتفاق وقف إطلاق النار

أعلن الجيش الإسرائيلي أنه رفع "مستوى الاستعداد" وعزز قواته في القيادة الجنوبية للمهام الدفاعية.



وقال الجيش في بيان إنه أرجأ أيضا إجازات الجنود المقاتلين والوحدات العملياتية داخل القيادة.



ويأتي ذلك بعد أن أعلنت حركة حماس، تعليق عمليات إطلاق الرهائن الإسرائيليين حتى إشعار آخر بسبب ما وصفته بانتهاكات إسرائيلية لاتفاق وقف إطلاق النار في غزة وذلك في تطور يزيد من خطر عودة اشتعال الصراع.