وزير الخارجية المصري يبلغ نظيره الأميركي برفض العرب خطة ترامب لغزة

أبلغ وزير الخارجية المصري بدر عبد العاطي نظيره الأميركي ماركو روبيو في واشنطن بتأييد الدول العربية الفلسطينيين في رفضهم خطة الرئيس الأميركي دونالد ترامب لتهجيرهم من غزة والسيطرة على القطاع.



وقالت وزارة الخارجية المصرية في بيان إن عبد العاطي أكد في خلال اجتماعه مع روبيو في واشنطن على أهمية تسريع إعادة إعمار غزة في ظل بقاء الفلسطينيين هناك.



ونقل البيان عن عبد العاطي قوله إنه يتطلع إلى العمل مع الإدارة الأميركية الجديدة لتحقيق "السلام العادل المنشود في الشرق الأوسط وبما يستجيب للحقوق المشروعة للشعب الفلسطيني وعلى رأسها حقه في إقامة دولته المستقلة علي كافة ترابه الوطني".