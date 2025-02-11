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ترامب: قد أقطع المساعدات عن مصر والأردن إذا رفضا استقبال الفلسطينيين
أخبار دولية
2025-02-11 | 01:07
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ترامب: قد أقطع المساعدات عن مصر والأردن إذا رفضا استقبال الفلسطينيين
أعلن الرئيس الأميركي دونالد ترامب الإثنين أنّ بلاده "قد" تقطع المساعدات عن مصر والأردن إذا لم يقبلا باستقبال فلسطينيي غزة الذين يعتزم ترحيلهم من القطاع، وهو أمر يرفضه حتى الآن هذان البلدان.
واقترح ترامب خطة غير مسبوقة لغزة تقوم على تهجير جميع سكّان القطاع لكي تسيطر عليه الولايات المتحدة من أجل تطويره عقاريا.
وبموجب خطة ترامب يتعيّن على مصر والأردن خصوصا استقبال هؤلاء الغزيين، لكنّ كلا البلدين رفض ذلك.
وأضاف للصحافيين "لقد تحدّثنا إلى الكثير من الفلسطينيين. هم يرغبون بمغادرة غزة إذا تمكّنوا من إيجاد مكان آخر للعيش فيه".
وأضاف أنّ فلسطينيي غزة "تعرّضوا للاضطهاد والبصق عليهم وعوملوا كالقمامة. هم يريدون مغادرة غزة، لكن حتى الآن لم يتأمّن لهم أيّ بديل آخر".
وكان الرئيس الجمهوري أكّد لشبكة "فوكس نيوز" في وقت سابق الإثنين أنّه لن يحقّ للفلسطينيين بموجب مقترحه أن يعودوا إلى القطاع.
وقال "أتحدّث عن بناء مكان دائم لهم"، مشيرا إلى أنّ العيش في القطاع المدمّر لن يكون ممكنا قبل سنوات عديدة.
ولدى سؤاله عمّا إذا كان سيحقّ للفلسطينيين أن يعودوا إلى القطاع، ردّ ترامب "كلا، لن يعودوا إذ سيحصلون على مساكن أفضل بكثير".
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