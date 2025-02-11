ترامب يتوعد حماس بـ"جحيم حقيقي" إذا لم تفرج عن كل الرهائن



وصف الرئيس الأميركي دونالد ترامب الإثنين تهديد حماس بتأخير إطلاق سراح رهائن إسرائيليين بأنّه "مريع"، متوعدا الحركة الفلسطينية بـ"جحيم حقيقي" إذا لم "تتم إعادة جميع الرهائن بحلول ظهر السبت".



وقال ترامب للصحافيين في البيت الأبيض إنّه يتعيّن على إسرائيل أن "تلغي" اتفاق وقف إطلاق النار الساري في قطاع غزة منذ 19 كانون الثاني إذا لم تفرج حماس عن جميع الرهائن بحلول ظهر السبت المقبل، قائلا: "إذا لم تتم إعادة جميع الرهائن من غزة بحلول الساعة 12 ظهرا يوم السبت فسأدعو لإلغاء وقف إطلاق النار".