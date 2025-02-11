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مجلس الشيوخ الأميركي يوافق على المضي قدما نحو ترشيح جابارد مديرة للاستخبارات الوطنية

أخبار دولية
2025-02-11 | 01:14
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مجلس الشيوخ الأميركي يوافق على المضي قدما نحو ترشيح جابارد مديرة للاستخبارات الوطنية
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مجلس الشيوخ الأميركي يوافق على المضي قدما نحو ترشيح جابارد مديرة للاستخبارات الوطنية

صوت مجلس الشيوخ الأميركي أمس الاثنين على المضي قدما في عملية ترشيح النائبة السابقة تولسي جابارد لمنصب مديرة الاستخبارات الوطنية.

وصوت مجلس الشيوخ بأغلبية 52 صوتا مقابل 46 في خطوة إجرائية للحد من النقاش حول الترشيح الذي يحظى بمتابعة وثيقة، وهو ما يزيد على الأغلبية البسيطة اللازمة لإفساح الطريق أمام المجلس المكون من 100 عضو للتصويت على تأكيد تعيينها في وقت لاحق من الأسبوع.

وكان التصويت على أسس حزبية، إذ فضل كل جمهوري المضي في عملية ترشيح جابارد، بينما عارضه الديمقراطيون.

يأتي دعم الجمهوريين للنائبة الديمقراطية السابقة جابارد (43 عاما) على الرغم من التشكيك في افتقارها للخبرة الكافية في مجال المخابرات وتصريحاتها السابقة التي يُنظر إليها على أنها تدعم خصوما للولايات المتحدة.

وحث زعيم الأغلبية الجمهورية في مجلس الشيوخ جون ثون على دعم ترشيحها، مشيدا بجابارد لموافقتها على تقليص حجم مكتب مدير الاستخبارات الوطنية، في الوقت الذي تشن فيه إدارة الرئيس دونالد ترامب حملة لتقليص حجم العديد من الوكالات الحكومية.

وقال ثون "أتطلع إلى تأكيد تعيين السيدة جابارد هذا الأسبوع".

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