السلطة الفلسطينية توقف الميزانيات المخصصة لعائلات "الشهداء والأسرى"



أعلنت السلطة الفلسطينية الاثنين إلغاء نظام دفع المخصصات المالية لعائلات الأشخاص الذين تعتقلهم أو تقتلهم الأجهزة الإسرائيلية، الأمر الذي وصفته حركة حماس بأنه "تخلّ عن قضيتهم الوطنية".



وأفادت وكالة أنباء "وفا" الرسمية الفلسطينية بأن الرئيس محمود عباس أصدر "قرارا بقانون يقضي بإلغاء المواد الواردة بالقوانين والنظم المتعلقة بنظام دفع المخصصات المالية لعائلات الأسرى، والشهداء، والجرحى". ويشكّل القرار استجابة لطلب أميركي مزمن في هذا الصدد.



ولطالما ندّدت إسرائيل بهذا النظام واستخدمته ذريعة لتجميد أموال مخصصة للسلطة الفلسطينية.



وطالبت حماس السلطة بـ"التراجع الفوري عن هذا القرار، وعدم الرضوخ لضغوط الاحتلال الصهيوني والإدارة الأميركية"، معتبرة إياه "قرارا غير وطني، ويمثل انخفاضا عن أحد الثوابت الوطنية".



في المقابل، قال المتحدث باسم وزارة الخارجية الإسرائيلية أورين مارمورستين في منشور على منصة إكس تعليقا على القرار "إنها حيلة جديدة من جانب السلطة الفلسطينية التي تعتزم الاستمرار في الدفع للإرهابيين وعائلاتهم عبر قنوات دفع أخرى".

