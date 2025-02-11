غوغل تغيّر اسم خليج المكسيك إلى "خليج أميركا" للمستخدمين الأميركيين

غيرت شركة غوغل الاثنين اسم خليج المكسيك إلى "خليج أميركا" للذين يستخدمون منصة خرائطها داخل الولايات المتحدة، امتثالا لأمر تنفيذي أصدره الرئيس دونالد ترامب.



وكتبت غوغل في مدوّنة أن المستخدمين خارج الولايات المتحدة سيستمرون في رؤية الاسم الأصلي والاسم الجديد لخليج المكسيك، كما هي الحال بالنسبة إلى مواقع أخرى متنازع عليها.



وأضافت "سيرى الأشخاص الذين يستخدمون الخرائط في الولايات المتحدة +خليج أميركا+ وسيرى الأشخاص في المكسيك +خليج المكسيك+. وسيرى البقية الاسمين".



وأوضحت الشركة أن هذا التغيير يتماشى مع سياستها المتمثلة في اتباع التسميات الجغرافية الرسمية للحكومة الأميركية من خلال نظام معلومات الأسماء الجغرافية.

