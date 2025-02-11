أوكرانيا تقيد إمدادات الطاقة بسبب هجوم روسي

أعلن وزير الطاقة الأوكراني الثلاثاء أن بلاده فرضت قيودا طارئة على إمدادات الكهرباء، متحدثا عن هجوم روسي على نظام الطاقة.



وقال وزير الطاقة غيرمان غالوشتشينكو على وسائل التواصل الاجتماعي "حتى هذا الصباح، ما زال قطاع الطاقة يتعرض للهجوم".



وأضاف "بهدف تقليل التداعيات المحتملة على نظام الطاقة، يطبّق مشغل نظام نقل الكهرباء قيودا على إمدادات الطاقة في حالات الطوارئ".



وأشار الوزير إلى أنه تم استهداف البنية التحتية للغاز وأن السلطات ستقدم المزيد من المعلومات عندما يسمح الوضع الأمني بذلك.

