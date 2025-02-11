غوتيريش: يتعين منع عودة الأعمال القتالية في غزة بأي ثمن

ناشد الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش الثلاثاء حركة المقاومة الإسلامية الفلسطينية (حماس) مواصلة إطلاق الرهائن وفقا لما هو مخطط له، وذلك بعد يوم من إعلان الحركة أنها ستوقف تحرير الرهائن.



وقال في بيان "يتعين أن نتجنب بأي ثمن عودة الأعمال القتالية في غزة، لأن من شأن ذلك أن يؤدي إلى مأساة هائلة".