فون دير لايين: الاتحاد الأوروبي يتعهد برد حازم على الرسوم الجمركية الأميركية غير المبررة

تعهّدت رئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لايين الثلاثاء برد "حازم ومتناسب" من الأوروبيين بعد قرار الرئيس الأميركي دونالد ترامب فرض رسوم جمركية على الصلب والألمنيوم.



وقالت فون دير لايين في بيان "إن الرسوم الجمركية غير المبررة المفروضة على الاتحاد الأوروبي لن تبقى دون رد: إنها تستدعي تدابير مضادة حازمة ومتناسبة".