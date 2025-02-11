سيول: كوريا الشمالية زوّدت روسيا بـ 200 قطعة مدفعية بعيدة المدى

زودت كوريا الشمالية روسيا بـ 200 قطعة مدفعية بعيدة المدى، وفق ما أفاد مسؤول في وزارة الدفاع الكورية الجنوبية وكالة فرانس برس الثلاثاء.



وقال المسؤول إن بيونغ يانغ زوّدت موسكو بنحو 11 ألف جندي وصواريخ و200 قطعة مدفعية بعيدة المدى وكمية كبيرة من الذخيرة"، ورجح أن "تزودها بالمزيد من القوات والأسلحة والذخائر في المستقبل".



وقالت سيول وكييف وواشنطن إن كوريا الشمالية أرسلت أكثر من 10 آلاف جندي العام الماضي إلى روسيا لمساعدة الكرملين في حربه ضد أوكرانيا، لكن موسكو وبيونغ يانغ لم تؤكدا تلك المعلومات.