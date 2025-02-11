الكرملين: جزء كبير من أوكرانيا يريد أن يكون روسيّا

أعلن الكرملين الثلاثاء أن جزءا كبيرا من أوكرانيا يريد أن يكون روسيّا، وذلك بعد ساعات من تصريح الرئيس الأميركي دونالد ترامب بأن أوكرانيا "قد تصبح روسية يوما ما".



وقال الناطق باسم الكرملين دميتري بيسكوف للصحافيين "إنه لأمر واقع أن جزءا كبيرا من أوكرانيا يريد أن يكون روسيّا، وقد صار كذلك بالفعل"، في إشارة إلى ضم موسكو لأربع مناطق أوكرانية في عام 2022.