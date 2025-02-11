بكين ترفض تأكيد زعم ترامب إجراء محادثة هاتفية مع شي

رفضت بكين الثلاثاء تأكيد محادثة بين الرئيسين الصيني والأميركي بعد أن قال دونالد ترامب إنه تحدث مع نظيره شي جينبينغ بعد تنصيبه في 20 كانون الثاني، في ظل تزايد المخاوف من تصعيد الحرب التجارية بين أكبر اقتصادين في العالم.



و سئل ترامب في مقابلة مع فوكس نيوز تم بثها الاثنين عما إذا كان قد تحدث مع شي منذ بدء ولايته الثانية وأجاب "نعم ... لقد تحدثت معه وأتحدث إلى المقربين منه أيضا".



مع ذلك، ردا على سؤال خلال إفادة صحافية منتظمة الثلاثاء سعيا لتأكيد المكالمة، أجابت وزارة الخارجية الصينية ببساطة بالإشارة إلى محادثة جرت قبل ثلاثة أيام من تنصيب ترامب.