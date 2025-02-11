اندلاع اشتباكات في كيفو الجنوبية بعد يومين من الهدوء

اندلعت اشتباكات الثلاثاء في شرق جمهورية الكونغو الديموقراطية، بعد يومين من هدوء نسبي، عقب هجوم شنه مقاتلو حركة "إم 23" وحلفاؤها الروانديون فجرا على مواقع كونغولية في كيفو الجنوبية، وفق ما أفادت مصادر أمنية ومحلية.



واستؤنف القتال قرب بلدة إيهوسي على مسافة نحو 70 كيلومترا من العاصمة الإقليمية بوكافو و40 كيلومترا من مطارها، وفق مصادر أمنية، فيما تحدثت مصادر محلية عن سماع دوي "انفجارات من أسلحة ثقيلة".