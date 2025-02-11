مؤسسات فلسطينية ترفض مرسوم إلغاء دفع مخصصات "الشهداء والأسرى"

رفضت مؤسسات فلسطينية الثلاثاء المرسوم الذي أصدره الرئيس الفلسطيني محمود عباس والقاضي بإلغاء القانون المتعلق بنظام دفع المخصصات المالية لعائلات "الأسرى والشهداء والجرحى".



قضى المرسوم بإلغاء "المواد الواردة بالقوانين والنظم المتعلقة بنظام دفع المخصصات المالية لعائلات الأسرى والشهداء والجرحى" ونص على "نقل برنامج المساعدات النقدية المحوسب وقاعدة بياناته ومخصصاته المالية والمحلية والدولية من وزارة التنمية الاجتماعية إلى المؤسسة الوطنية الفلسطينية للتمكين الاقتصادي".



ودعا قدورة فارس، رئيس هيئة شؤون الأسرى والمحررين، وهي مؤسسة حكومية رسمية إلى "سحبه فورا".



وخاطب فارس الرئيس الفلسطيني قائلا "أناشدك أن تتدارك هذا الأمر وأن يتم سحب هذا المرسوم".