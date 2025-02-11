بدء تشغيل مشروع ازدواج قناة السويس

بدأ رئيس هيئة قناة السويس أسامة ربيع، بتشغيل مشروع ازدواج قناة السويس، الذي يبلغ طوله 10 كيلومترات في نطاق مشروع القطاع الجنوبي، أمام حركة التجارة العالمية.



وقال، في بيان، إنّه مشروع ازدواج قناة السويس يزيد طاقة القناة بين ست وثماني سفن يوميًا.