إسرائيل تعلن وفاة رهينة من سكان كيسوفيم

أعلنت إسرائيل وفاة رهينة مسنّ قالت إنه قُتل على يد مسلحي حماس إبان هجوم 7 تشرين الأول 2023 وما زال جثمانه محتجزًا في قطاع غزة.



وقال الجيش الإسرائيليّ، في بيان، إنّه أبلغ عائلة شلومو منصور بوفاته وذلك بناء على "معلومات استخباراتية تم جمعها في الأشهر الأخيرة".



وأضاف الجيش: "أبلغ ممثلو الجيش الإسرائيليّ عائلة شلومو منصور الذي اختطف من كيبوتس كيسوفيم واقتيد إلى قطاع غزة، أنه قُتل على يد منظمة حماس في السابع من تشرين الاول 2023 وأن جثته لا تزال محتجزة في قطاع غزة".



وكتب وزير الدفاع الإسرائيليّ يسرائيل كاتس عبر حسابه على منصة إكس انّ منصور "قُتل في الأسر".



أما رئيس الوزراء بنيامين نتانياهو فقال إنّه وزوجته سارة "يشاركان العائلة الحزن العميق".



وأضاف: "لن نرتاح ولن نسكت حتى يُدفن في إسرائيل، سنواصل العمل بتصميم ودون توقف حتى نعيد جميع رهائننا، الأحياء منهم أو الأموات".