برنامج الأغذية العالميّ يعلن وفاة موظف معتقل لدى الحوثيين في اليمن

أعرب برنامج الأغذية العالمي التابع للأمم المتحدة في بيان الثلاثاء عن "الحزن والغضب" اثر وفاة أحد موظفيه أثناء احتجازه لدى المتمردين الحوثيين في شمال اليمن.



ونشر البرنامج الأممي تغريدة عبر حسابه على موقع إكس أعلن فيها "وفاة" أحد موظفيه، قائلا إنه "واحد من سبعة موظفين محليين احتجزتهم السلطات المحلية تعسفا منذ 23 كانون الثاني" الماضي.



وأواخر كانون الثاني، أعلنت الأمم المتحدة أنّ الحوثيين المدعومين من إيران اعتقلوا سبعة موظفين جدد، ثمّ تمّ تعديل العدد إلى ثمانية، ليُضافوا بذلك إلى عشرات من موظفي المنظمات غير الحكومية والأمم المتحدة الذين تمّ اعتقالهم منذ حزيران 2024.



وبرّر الحوثيون اعتقالات جرت في حزيران، باكتشاف "شبكة تجسّس أميركية إسرائيلية" تعمل تحت غطاء منظمات إنسانية، وهي اتهامات رفضتها الأمم المتحدة بشدّة.



وأوضح برنامج الأغذية العالميّ أنّ الموظف الذي فارق الحياة يعمل معها منذ العام 2017 و"قد ترك خلفه زوجة وطفلين".