تركيا رفعت القيود المفروضة على الصادرات إلى سوريا

رفعت تركيا القيود المفروضة على الصادرات إلى سوريا وعمليات العبور (الترانزيت) عبر مناطقها الجمركية، وفق ما أعلنت وزارة التجارة التركية.



وقالت الوزارة، في بيان، إنّ السلع المصدرة من تركيا إلى سوريا أو التي تمر من المعابر الحدودية السورية ستخضع الآن للشروط نفسها المطبقة على الدول الأخرى.



وتخطط الشركات التركية لتوسعة كبيرة لنشاطها في سوريا وتتوقع قفزة في التجارة بعد الإطاحة بالرئيس السابق بشار الأسد في كانون الأول.