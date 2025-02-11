البابا فرنسيس: سياسة ترامب حيال المهاجرين "تمس بكرامتهم"

ندد البابا فرنسيس الثلاثاء بنية الرئيس الأميركي دونالد ترامب ترحيل أعداد كبيرة من المهاجرين، معتبرا أن هذه السياسة تشكل "أزمة كبرى تمس بكرامتهم".



وقال البابا في رسالة وجهها الى أساقفة اميركيين ونشرها الفاتيكان، إن طرد "أفراد غادر عدد كبير منهم بلدانهم لأسباب تتصل بالفقر المدقع وانعدام الامن والاستغلال والاضطهاد أو بسبب تدهور البيئة في شكل خطير، يشكل مساسا بكرامة العديد من الرجال والنساء".



ودعا "جميع المؤمنين وجميع أصحاب النية الحسنة ... الى النظر في مشروعية المعايير والسياسات، في ضوء كرامة الانسان وحقوقه الأساسية".



وإذ رأى أن "البدء ببرنامج ترحيل واسع النطاق" يشكل "أزمة كبرى"، أقر البابا فرنسيس ب"حق أي بلد في الدفاع عن نفسه" ضد المهاجرين الذين ارتكبوا "جرائم خطيرة"، سواء في الولايات المتحدة أو في بلدهم الام.



وسارع كبير مستشاري الرئيس الاميركي لسياسة الهجرة الى الرد على الحبر الأعظم، داعيا إياه الى "التركيز على الكنيسة الكاثوليكية وتركنا نهتم بحدودنا".

