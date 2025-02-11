زعيم الحوثيين: مستعدون لشن هجمات على إسرائيل إذا استأنفت هجماتها على غزة

أكّد زعيم الحوثيين في اليمن عبد الملك الحوثي أنّهم مستعدون لشن هجمات على إسرائيل إذا استأنفت الأخيرة هجماتها على غزة ولم تلتزم باتفاق وقف إطلاق النار.



وقال في خطاب: "حاضرون للتصعيد الفوري ضد العدو الإسرائيليّ إذا صعد العدو على قطاع غزة".



وشنّ الحوثيون هجمات بطائرات مسيرة وصواريخ على إسرائيل وسفن في البحر الأحمر، مما أربك خطوط الشحن العالمية، فيما قالوا إنه تضامن مع الفلسطينيين في غزة خلال حرب إسرائيل مع حركة المقاومة الإسلامية الفلسطينية (حماس).