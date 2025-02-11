منظمة نروجية غير حكومية تتخلّى عن 1700 موظف في 12 دولة بعد تجميد المساعدات الأميركية

أعلنت منظمة "نورسك فولكيليب" النروجية غير الحكومية المتخصّصة في إزالة الألغام في جميع أنحاء العالم الثلاثاء، أنّها ستخفّض قوتها العاملة بأكثر من النصف وستستغني عن خدمات 1700 موظف في 12 دولة بسبب تجميد الولايات المتحدة لمساعداتها الخارجية.



وقال الأمين العام للمنظمة رايموند يوهانسن في بيان إنّ "زوال أكثر من 40 في المئة من التمويل المخصّص لإزالة الألغام وللتخلّص من المواد المتفجّرة، بين ليلة وضحايا، أمر مأسوي بالنسبة إلينا وإلى عملنا".



وأضاف "لكن الكلفة الأعلى يدفعها الأطفال والمزارعون والمجتمعات المحلية المتضرّرة من الألغام في جميع أنحاء العالم".



وأشارت المنظمة التي تنفذ حاليا عمليات إزالة ألغام في 21 دولة بمشاركة حوالى 3200 موظف، إلى أنّها حصلت على 460 مليون كرونة (41 مليون دولار) من تمويل الحكومة الأميركية في العام 2024.



وأوضحت أنّه بسبب تجميد هذه المساعدات التي وصفتها بأنها "أحد أحجار الزاوية" في عمليات إزالة الألغام، باتت "مضطرّة" إلى التخلّي عن 1700 شخص يعملون بموجب عقد أميركي في دول مثل أوكرانيا وأفغانستان والعراق وكمبوديا.