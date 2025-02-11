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الأمم المتحدة: إعادة إعمار غزة تتطلب أكثر من 53 مليار دولار

أخبار دولية
2025-02-11 | 11:18
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الأمم المتحدة: إعادة إعمار غزة تتطلب أكثر من 53 مليار دولار
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الأمم المتحدة: إعادة إعمار غزة تتطلب أكثر من 53 مليار دولار

افاد تقدير للامم المتحدة بأنّ إعادة إعمار قطاع غزة الذي دمرته الحرب بين اسرائيل وحماس تتطلب أكثر من 53 مليار دولار، بينها أكثر من 20 مليارًا مدى الأعوام الثلاثة الأولى.
     
وكتب الامين العام للامم المتحدة أنطونيو غوتيريش: "المبالغ الضرورية للنهوض وإعادة الإعمار على المدى القصير والمتوسط والبعيد في قطاع غزة تقدر بنحو 53,142 مليار دولار. ضمن هذا المبلغ، يقدر التمويل الضروري على المدى القصير للأعوام الثلاثة الأولى بنحو 20,568 مليار دولار".

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