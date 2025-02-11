باول: الاقتصاد الأميركي قوي بشكل عام ولا داعي لخفض الفائدة سريعا

أعلن رئيس مجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأميركي) جيروم باول أن البنك ليس في عجلة من أمره لخفض سعر الفائدة قصير الأجل مرة أخرى.وقال في تصريحات افتتاحية معدة للإلقاء في جلسة استماع للجنة الشؤون المصرفية بمجلس الشيوخ إنه لا داعي لهذا الإجراء بالنظر إلى الاقتصاد "القوي بشكل عام"، مع انخفاض البطالة والتضخم الذي لا يزال أعلى من هدف مجلس الاحتياطي الاتحادي البالغ اثنين بالمئة.