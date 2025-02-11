انطلاق فعاليات القمة العالمية للحكومات 2025 في دبي

انطلقت اليوم، فعاليات القمة العالمية للحكومات 2025 في دبي، تحت شعار "استشراف حكومات المستقبل"، بمشاركة أكثر من 30 رئيس دولة وحكومة، بالإضافة إلى 140 وفدا حكوميا و80 منظمة دولية وإقليمية ومؤسسة عالمية، وحضور أكثر من 6000 شخصية من قادة الفكر والخبراء العالميين.



وتركز القمة على استشراف المستقبل في العمل الحكومي والقطاعات الحيوية، مع جلسات نقاشية حول الذكاء الاصطناعي، الاقتصاد العالمي، الجيوسياسة، والتحالفات الاقتصادية.