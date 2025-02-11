ترامب: وزير الخزانة الأميركي سكوت بيسينت سيتوجه الى أوكرانيا

أعلن الرئيس الأميركي دونالد ترامب الثلاثاء عبر منصته الاجتماعية تروث سوشال أن وزير الخزانة سكوت بيسينت سيتوجه قريبا الى أوكرانيا حيث يلتقي الرئيس فولوديمير زيلينسكي.



وكتب ترامب "هذه الحرب ينبغي أن تنتهي وستنتهي سريعا - كثير من القتلى والدمار. الولايات المتحدة أنفقت مليارات الدولارات مع نتائج ضئيلة".

