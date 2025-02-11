نتنياهو: إذا لم تعد حماس رهائننا بحلول ظهر السبت فإن وقف إطلاق النار سينتهي وسيعود الجيش إلى القتال العنيف حتى هزيمة حماس نهائيا

أكد رئيس الوزراء الاسرائيلي بنيامين نتنياهو انه أنهى مناقشة جذرية استمرت أربع ساعات في المجلس الوزاري الأمني المصغر.وقال "عبّرنا جميعا عن استيائنا من الوضع المروع لثلاثة من مختطفينا الذين تم إطلاق سراحهم يوم السبت الماضي. كما رحبنا جميعًا بمطالبة الرئيس ترامب بالإفراج عن مختطفينا بحلول ظهر السبت، وأيضًا برؤيته الثورية لمستقبل غزة."واضاف "في أعقاب إعلان حماس عن قرارها انتهاك الاتفاق وعدم الإفراج عن مختطفينا، أصدرتُ مساء أمس تعليماتي لجيش الدفاع بحشد القوات داخل قطاع غزة وحوله.هذا التحرك جارٍ في هذه الساعات، وسيُستكمل في أقرب وقت ممكن. القرار الذي اتخذناه في المجلس الوزاري بالإجماع هو التالي:إذا لم تُعِد حماس مختطفينا بحلول ظهر السبت، فسيتم إنهاء وقف إطلاق النار، وسيستأنف الجيش الإسرائيلي القتال بكامل قوته حتى الحسم النهائي لحماس."