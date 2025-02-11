ترامب يتمسك بمهلة السبت للإفراج عن الرهائن الإسرائيليين في غزة

أعلن الرئيس الأميركي دونالد ترامب تمسكه بالمهلة التي حددها حتى السبت للإفراج عن جميع الرهائن الإسرائيليين في قطاع غزة.



وردا على صحافي سأله خلال استقباله ملك الأردن عبدالله الثاني في البيت الأبيض عما إذا كانت هذه المهلة لا تزال قائمة، قال ترامب: "نعم".