الجيش الإسرائيلي يعلن أنه سيرسل تعزيزات إضافية حول قطاع غزة

أعلن الجيش الإسرائيلي أنه سيرسل تعزيزات إضافية حول قطاع غزة بعدما توعد رئيس الوزراء بنيامين نتانياهو حركة حماس بـ"استئناف القتال الكثيف" في حال عدم الإفراج عن الرهائن بحلول يوم السبت.



وقال الجيش في بيان: "تقررت زيادة التعزيزات مع قوات إضافية تشمل جنود الاحتياط"، مضيفا أن الخطوة "اتخذت استعدادا لسيناريوهات مختلفة".