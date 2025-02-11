العاهل الأردني: مصر تعد خطة حول كيفية العمل مع الولايات المتحدة في شأن خطة ترامب

أكد العاهل الأردني الملك عبدالله الثاني للرئيس الأميركي دونالد ترامب أن بلاده مستعدة لاستقبال 2000 طفل مريض من غزة.وأتى كلام العاهل الأردني خلال لقائه ترامب في البيت الأبيض فيما يدفع الرئيس الأميركي باتجاه القبول بخطته التي تنص على ترحيل جميع الفلسطينيين من قطاع غزة إلى مصر والأردن خصوصا، وتطويره عقاريا وتحويله إلى "ريفييرا".وكشف العاهل الأردني أن مصر تعد خطة حول كيفية العمل مع الولايات المتحدة في شأن خطة ترامب للسيطرة على قطاع غزة.وقال عبدالله الثاني إن ترامب "يتطلع الى مجيء مصر لتقديم هذه الخطة. كما قلت، سنكون في السعودية لمناقشة كيفية عملنا مع الرئيس ومع الولايات المتحدة"، مضيفا: "فلننتظر حتى يأتي المصريون ويقدموا الخطة للرئيس".