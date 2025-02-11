ترامب يؤكد أنه لن يسعى للمشاركة شخصيا في تطوير غزة عقاريا

أكد الرئيس الأميركي دونالد ترامب أنه لن يسعى للمشاركة شخصيا في تطوير غزة عقاريا فيما يدفع باتجاه أن تسيطر بلاده على القطاع الفلسطيني المدمر.



وأتى كلام ترامب خلال مباحثات أجراها مع العاهل الأردني الملك عبدالله الثاني الذي تعتبر بلاده من أبرز المعارضين لخطة الرئيس الأميركي بشأن السيطرة على قطاع غزة وترحيل سكانه إلى الأردن ومصر خصوصا.