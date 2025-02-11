حماس جددت التزامها باتفاق وقف إطلاق النار في غزة

جددت حركة المقاومة الإسلامية الفلسطينية (حماس) التزامها باتفاق وقف إطلاق النار في غزة وقالت إنها تحمل إسرائيل مسؤولية أي "تعقيدات أو تأخير".



وأضافت، في بيان: "حركة حماس ملتزمة باتفاق وقف إطلاق النار ما التزم الاحتلال به، والذي تم برعاية وضمانة الوسطاء (مصر وقطر والولايات المتحدة)، وشهد عليه المجتمع الدولي".



ويأتي بيان حماس في أعقاب تحذير رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو من أن الجيش الإسرائيلي سيستأنف حملته العسكرية على قطاع غزة إذا لم تطلق حماس الرهائن الإسرائيليين بحلول ظهر يوم السبت المقبل.