وزير الدفاع الأميركي يحضّ أوروبا على زيادة الإنفاق العسكري

رأى وزير الدفاع الأميركي بيت هيغسيث أن أوروبا بحاجة إلى زيادة الإنفاق العسكري على نحو عاجل، وذلك في أول رحلة له إلى القارة منذ تسلّمه قيادة البنتاغون.



وقال هيغسيث في قاعدة أميركية في ألمانيا إن "القارة الأوروبية تستحق أن تكون خالية من أي عدوان"، لكنه شدّد على وجوب زيادة الاستثمارات الدفاعية.



في محطّته الأولى خلال جولته الأوروبية، قال هيغسيث إنه يعتزم إجراء "محادثات صريحة مع أصدقائنا".



ومن المقرّر أن يلتقي وزراء دفاع دول حلف شمال الأطلسي وأن يشارك في بلجيكا في تجمّع للداعمين الدوليين لأوكرانيا، على أن يزور لاحقا بولندا للقاء قادتها.



وقال هيغسيث خلال بث تدفقي لمؤتمر صحافي عقده في منشأة عسكرية أميركية في مدينة شتوتغارت في جنوب غرب ألمانيا إن "هذه اللحظة تتطلب تحدّث الأصدقاء بعضهم إلى بعض بشأن القدرات والقيادة والتصدي والمشاركة في تحمّل العبء".



وكرّر دعوة ترامب دول حلف شمال الأطلسي الى زيادة إنفاقها الدفاعي إلى خمسة بالمئة من ناتجها المحلي الإجمالي، أي أكثر من ضعف النسبة المستهدفة حاليا، واصفا ذلك بأنه "انعكاس للحاجة إلى الاستثمار في القارة".



لكن قلّة من الدول في أوروبا تعتبر أنه من الممكن زيادة الإنفاق وصولا إلى النسبة المشار إليها.



كذلك جدّد هيغسيث التأكيد أن ترامب كان تعهّد التوصل "سريعا إلى اتفاق سلام في أوكرانيا"، في موقف أثار مخاوف لدى كييف من أنها قد تُدفع لتقديم تنازلات لروسيا.



ولدى سؤاله حول مدى استعداد الولايات المتحدة لإرسال قواتها المسلّحة إلى أوكرانيا، أجاب "لسنا بصدد إرسال قوات أميركية إلى أوكرانيا".



وأشار إلى أن الولايات المتحدة تعتزم إجراء مراجعة لانتشار قواتها حول العالم وقدراتها ومهامها، مشدّدا على أن الصين تشكل التهديد الأكبر للولايات المتحدة.



وقال إن "نوايا بكين خبيثة" وسيتعين على واشنطن التركيز "على الشيوعيين الصينيين وطموحاتهم في منطقة المحيطين الهندي والهادئ"، لكنّه تدارك "لا نريد صراعا مع الصين".