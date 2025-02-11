ماسك يؤكد في حضور ترامب أن الولايات المتحدة "ستفلس" من دون اقتطاعات في الموازنة

شدّد الملياردير إيلون ماسك الذي كلّفه الرئيس الأميركي دونالد ترامب قيادة جهود خفض الإنفاق الفدرالي، على أن الولايات المتحدة "ستفلس" من دون اقتطاعات في الموازنة.



ماسك الذي عُيّن رئيسا للجنة الكفاءة الحكومية المستحدثة، كان يتحدث في حضور ترامب الذي وقّع في الأسابيع الأخيرة مجموعة أوامر تنفيذية ترمي إلى خفض الإنفاق الفدرالي.