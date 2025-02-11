وزير الخارجية الأردنيّ: هناك خطة عربية مصرية لإعادة إعمار قطاع غزة دون تهجير أهله

أعلن وزير الخارجية الأردنيّ أيمن الصفدي أنّ هناك خطة عربية مصرية لإعادة إعمار قطاع غزة دون تهجير أهله.



وجاء ذلك في حديث أجراه الصفدي مع قناة المملكة التلفزيونية المملوكة للدولة في الأردن بعد وقت قصير من لقاء العاهل الأردني عبد الله بالرئيس الأميركيّ دونالد ترامب في واشنطن حيث يضغط الأخير من أجل تنفيذ خطته للسيطرة على قطاع غزة وتوطين سكانه في مصر والأردن.