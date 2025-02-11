الأخبار
آخر الأخبار
نشرة الأخبار
رياضة
ثقافة
السياحة في لبنان
أخبار لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
اخبار البرامج
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
اقتصاد
خبر عاجل
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
أخبار أخرى
رياضة
ثقافة
السياحة في لبنان
أخبار لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
اخبار البرامج
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
اقتصاد
خبر عاجل
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
بيروت
10
o
البقاع
3
o
الجنوب
10
o
الشمال
11
o
جبل لبنان
6
o
كسروان
12
o
متن
12
o
البث المباشر
بالفيديو
بالصوت
الجدول
البرامج
English
تشاهدون الآن
نشرة أخبار ال 11:30
إشترك
الرئيسية
الاشعارات
البث المباشر
بالفيديو
بالصوت
البرامج
بيروت
10
o
البقاع
3
o
الجنوب
10
o
الشمال
11
o
جبل لبنان
6
o
كسروان
12
o
متن
12
o
الأخبار
البرامج
نشرة الأخبار
رياضة
آخر الأخبار
ثقافة
السياحة في لبنان
أخبار لبنان
الفساد في لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
فيروس كورونا
اخبار البرامج
رأي حر
دعوى القوات ضد بيار الضاهر والـ LBCI
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
رياضة
اقتصاد
خبر عاجل
مقدمة نشرة الاخبار
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
البرامج
الافلام الوثائقية
التاريخ الذي لم يُروَ
مئوية لبنان
نشرات الأخبار
برامج حوارية
مسلسلات
رياضة
برامج أخرى
كوميديا
منوعات
برامج زمان
الأخبار العاجلة
آخر الأخبار
أبرز الأخبار
الأكثر قراءة
بالفيديو
English
شاهد أحدث البرامج وآخر المستجدات على شاشتك المفضلة
موقع البرامج
انضم الى ملايين المتابعين
LBCI Lebanon
LBCI News
من نحن
اتصل بنا
أعلن معنا
وظائف
ترددات القنوات
سياسة الخصوصية
الشروط والأحكام
البيت الأبيض يعلن الإفراج عن الأميركي مارك فوغيل المعتقل في روسيا
أخبار دولية
2025-02-11 | 17:41
مشاهدات عالية
شارك
شارك
2
min
البيت الأبيض يعلن الإفراج عن الأميركي مارك فوغيل المعتقل في روسيا
أعلن البيت الابيض في بيان الثلاثاء الإفراج عن الأميركي مارك فوغيل الذي كان معتقلا في روسيا، لافتا الى أنه سيعود "مساء" الى الولايات المتحدة.
وأوضح أن الرئيس دونالد ترامب "تفاوض على تبادل يظهر النية الحسنة لدى الروس ويؤشر الى أننا على الطريق الصحيح لوضع حد للحرب الرهيبة والعنيفة في أوكرانيا"، من دون أن يدلي بتفاصيل إضافية عن شروط هذا التبادل.
وكشف البيت الأبيض أن موفد ترامب الخاص الى الشرق الاوسط ستيف ويتكوف سيعيد مارك فوغيل معه.
وثمة خلاف مزمن بين الولايات المتحدة وروسيا حول مواطنيهما المعتقلين في كلا البلدين، علما أن أكبر عملية تبادل بين الروس والدول الغربية منذ الحرب الباردة تمت في آب 2024 وتمثلت خصوصا في إفراج موسكو عن الصحافي الأميركي إيفان غيرشكوفيتش والصحافية الروسية الأميركية ألسو كورماشيفا والعنصر السابق في مشاة البحرية الاميركية بول ويلان.
وقضت محكمة في موسكو في حزيران 2022 بسجن مارك فوغيل 14 عاما بعد إدانته بتهمة تهريب مخدرات.
وكان عناصر الجمارك أوقفوه عند وصوله مع زوجته الى مطار شيريميتييفو في موسكو آتيا من نيويورك، بحسب السلطات الروسية.
وأوردت السلطات المذكورة: "خلال التفتيش الجمركي، تم العثور على الماريجوانا وزيت الحشيش بين أمتعته"، موضحة أن المخدرات "كانت مخبأة في أغلفة للعدسات اللاصقة وفي سجائر الكترونية".
وذكر الاعلام الروسي أن الواقعة حصلت في آب 2021، وكان في حوزة الدبلوماسي السابق 11 غراما من الماريجوانا وثمانية غرامات من زيت الحشيش.
وكان فوغيل يعمل مدرسا في مدرسة أميركية في موسكو، وأكد أن الماريجوانا التي كانت في حوزته ذات استخدام طبي، وقد وصفت له في الولايات المتحدة بعد خضوعه لجراحة في العمود الفقري.
ولا تعترف موسكو بالاستخدام الطبي لهذا المخدر، الأمر الذي أكد فوغيل أنه كان يجهله.
وأفادت السلطات الروسية بأنه كان موظفا في السفارة الأميركية في موسكو ويتمتع بالحصانة الدبلوماسية حتى أيار 2021.
أخبار دولية
البيت الأبيض
الإفراج
مارك فوغيل
روسيا
التالي
بكين ترفض تأكيد زعم ترامب إجراء محادثة هاتفية مع شي
رئيس الوزراء الكويتي: طلبنا من الشركات العالمية فتح فروع لها في الكويت
السابق
مقالات ذات صلة
d-none hideMe
0
آخر الأخبار
2025-01-25
البيت الأبيض: واشنطن ستواصل جهودها مع اسرائيل بهدف الإفراج عن جميع الرهائن الباقين
آخر الأخبار
2025-01-25
البيت الأبيض: واشنطن ستواصل جهودها مع اسرائيل بهدف الإفراج عن جميع الرهائن الباقين
0
أخبار دولية
2025-01-03
البيت الأبيض يحث حماس على توقيع اتفاق يضمن الإفراج عن الرهائن
أخبار دولية
2025-01-03
البيت الأبيض يحث حماس على توقيع اتفاق يضمن الإفراج عن الرهائن
0
آخر الأخبار
2025-01-03
البيت الأبيض يحث حماس على التوقيع على اتفاق جديد من أجل الإفراج عن الرهائن
آخر الأخبار
2025-01-03
البيت الأبيض يحث حماس على التوقيع على اتفاق جديد من أجل الإفراج عن الرهائن
0
أخبار دولية
2025-01-20
إسرائيل تعلن الإفراج عن 90 معتقلا فلسطينيا بموجب اتفاق وقف إطلاق النار
أخبار دولية
2025-01-20
إسرائيل تعلن الإفراج عن 90 معتقلا فلسطينيا بموجب اتفاق وقف إطلاق النار
اخترنا لكم
d-none hideMe
0
أخبار دولية
18:01
طهران تحتجّ على تصريحات "متهوّرة" لترامب بشأن منعها من حيازة سلاح نووي
أخبار دولية
18:01
طهران تحتجّ على تصريحات "متهوّرة" لترامب بشأن منعها من حيازة سلاح نووي
0
أخبار دولية
17:55
وزير الخارجية الأميركي يناقش الذكاء الاصطناعي والوضع بغزة مع رئيس الإمارات
أخبار دولية
17:55
وزير الخارجية الأميركي يناقش الذكاء الاصطناعي والوضع بغزة مع رئيس الإمارات
0
أخبار دولية
17:51
ترامب يأمل بأن يكون إفراج روسيا عن أميركي معتقل لديها "بداية علاقة" لإنهاء الحرب في أوكرانيا
أخبار دولية
17:51
ترامب يأمل بأن يكون إفراج روسيا عن أميركي معتقل لديها "بداية علاقة" لإنهاء الحرب في أوكرانيا
0
أخبار دولية
17:39
زيلينسكي: أوكرانيا مستعدة لعرض تبادل أراض مع روسيا
أخبار دولية
17:39
زيلينسكي: أوكرانيا مستعدة لعرض تبادل أراض مع روسيا
إشترك لمشاهدة الفيديوهات عبر الانترنت
إشترك
زوارنا يقرأون الآن
d-none hideMe
0
آخر الأخبار
13:43
سلام: كنت محاميًا عن لبنان في الخارج وما دعاني اليوم إلى المجيء هو أنّ للبنان فرصة حقيقية للنهوض
آخر الأخبار
13:43
سلام: كنت محاميًا عن لبنان في الخارج وما دعاني اليوم إلى المجيء هو أنّ للبنان فرصة حقيقية للنهوض
0
تقارير نشرة الاخبار
13:45
وزارة الداخلية بيد الوزير أحمد الحجار... ملفات داهمة وحساسة بإنتظاره!
تقارير نشرة الاخبار
13:45
وزارة الداخلية بيد الوزير أحمد الحجار... ملفات داهمة وحساسة بإنتظاره!
0
أخبار دولية
09:43
برنامج الأغذية العالميّ يعلن وفاة موظف معتقل لدى الحوثيين في اليمن
أخبار دولية
09:43
برنامج الأغذية العالميّ يعلن وفاة موظف معتقل لدى الحوثيين في اليمن
0
علوم وتكنولوجيا
09:20
علماء يحذرون من دخول العالم "عصرا مناخيا جديدا" من الاحترار... إليكم التفاصيل!
علوم وتكنولوجيا
09:20
علماء يحذرون من دخول العالم "عصرا مناخيا جديدا" من الاحترار... إليكم التفاصيل!
بالفيديو
d-none hideMe
0
أخبار لبنان
16:56
نواف سلام: ملتزمون بإعادة الإعمار... وما نريد شطبه هو الكلام عن شطب الودائع
أخبار لبنان
16:56
نواف سلام: ملتزمون بإعادة الإعمار... وما نريد شطبه هو الكلام عن شطب الودائع
0
اقتصاد
16:04
ياسين جابر للـLBCI: المبدأ الأساسي الذي يجب الإنطلاق به هو أن مبدأ شطب الودائع ليس واردا
اقتصاد
16:04
ياسين جابر للـLBCI: المبدأ الأساسي الذي يجب الإنطلاق به هو أن مبدأ شطب الودائع ليس واردا
0
تقارير نشرة الاخبار
14:39
رئيس الحكومة يدخل رسميًا السراي الحكوميّ... تشريفات وتعارف
تقارير نشرة الاخبار
14:39
رئيس الحكومة يدخل رسميًا السراي الحكوميّ... تشريفات وتعارف
0
تقارير نشرة الاخبار
14:36
بين تأجيل حماس تسليم الرهائن وتهديدات نتنياهو بعودة الجيش إلى القتال..هذا مصير ملف الرهائن
تقارير نشرة الاخبار
14:36
بين تأجيل حماس تسليم الرهائن وتهديدات نتنياهو بعودة الجيش إلى القتال..هذا مصير ملف الرهائن
0
أخبار دولية
14:06
انطلاق فعاليات القمة العالمية للحكومات 2025 في دبي
أخبار دولية
14:06
انطلاق فعاليات القمة العالمية للحكومات 2025 في دبي
0
تقارير نشرة الاخبار
13:58
حزب الله يكشف تفاصيل مراسم تشييع أمينيه العامّين
تقارير نشرة الاخبار
13:58
حزب الله يكشف تفاصيل مراسم تشييع أمينيه العامّين
0
تقارير نشرة الاخبار
13:55
هذا ما قالته هبة نصر للـLBCI عن لقاء ترامب والعاهل الأردني
تقارير نشرة الاخبار
13:55
هذا ما قالته هبة نصر للـLBCI عن لقاء ترامب والعاهل الأردني
0
تقارير نشرة الاخبار
13:53
الـLBCI في جلسة Q&A مع وزير الثقافة غسان سلامة: لبنان من الدول الأعلى في نسبة الصناعات الثقافية
تقارير نشرة الاخبار
13:53
الـLBCI في جلسة Q&A مع وزير الثقافة غسان سلامة: لبنان من الدول الأعلى في نسبة الصناعات الثقافية
0
تقارير نشرة الاخبار
13:50
من وزير الخارجية اللبنانية الجديد Good News And Bad News
تقارير نشرة الاخبار
13:50
من وزير الخارجية اللبنانية الجديد Good News And Bad News
الأكثر قراءة
d-none hideMe
24 ساعة
7 أيام
شهر
1
أخبار لبنان
05:02
الصورة التذكارية للحكومة في قصر بعبدا
أخبار لبنان
05:02
الصورة التذكارية للحكومة في قصر بعبدا
2
خبر عاجل
05:52
تصحيح - تشكيل لجنة صياغة البيان الوزاري برئاسة رئيس الحكومة نواف سلام وهي مؤلفة من ٥ وزراء وهم: ياسين جابر وطارق متري وغسان سلامة وفايز رسامني وجو عيسى الخوري
خبر عاجل
05:52
تصحيح - تشكيل لجنة صياغة البيان الوزاري برئاسة رئيس الحكومة نواف سلام وهي مؤلفة من ٥ وزراء وهم: ياسين جابر وطارق متري وغسان سلامة وفايز رسامني وجو عيسى الخوري
3
خبر عاجل
14:03
الرئيس نواف سلام: هناك عدد من المنتمين إلى الطائفة الشّيعية يعتبر نفسه جريحًا لذلك علينا مراعاة ذلك فتغيير في الوزارة المالية كان بمثابة انقضاض سياسيّ ولكن هذا ليس عرفًا وليس من بنود الطائف
خبر عاجل
14:03
الرئيس نواف سلام: هناك عدد من المنتمين إلى الطائفة الشّيعية يعتبر نفسه جريحًا لذلك علينا مراعاة ذلك فتغيير في الوزارة المالية كان بمثابة انقضاض سياسيّ ولكن هذا ليس عرفًا وليس من بنود الطائف
4
حال الطقس
01:21
الثلوج على الـ ١٠٠٠ متر...والمنخفض الجوي مستمر حتى يوم الخميس
حال الطقس
01:21
الثلوج على الـ ١٠٠٠ متر...والمنخفض الجوي مستمر حتى يوم الخميس
5
خبر عاجل
05:29
نواف سلام: في أوّل جلسة للحكومة اليوم أكدت على أهميّة الفصل التام بين العمل العام والخاص ومنعاً لأي التباس طلبت من الوزراء التفرغ الكامل لعملهم الوزاري والاستقالة من رئاسة او عضوية اية مجالس إدارة لشركات تجارية او مصارف
خبر عاجل
05:29
نواف سلام: في أوّل جلسة للحكومة اليوم أكدت على أهميّة الفصل التام بين العمل العام والخاص ومنعاً لأي التباس طلبت من الوزراء التفرغ الكامل لعملهم الوزاري والاستقالة من رئاسة او عضوية اية مجالس إدارة لشركات تجارية او مصارف
6
أخبار لبنان
05:32
القرار الاول لرئيس الحكومة بعد التأليف الوزاري
أخبار لبنان
05:32
القرار الاول لرئيس الحكومة بعد التأليف الوزاري
7
خبر عاجل
10:57
باسيل: نحن معارضون لهذه التشكيلة الحكومية المجحفة إذ إنّنا أصبحنا حكمًا نشكل المعارضة لهذه الحكومة ونؤكّد أنّها ستكون معارضة ايجابية بنّاءة وهادفة وسنحكم على البيان الوزاري في جلسة الثقة
خبر عاجل
10:57
باسيل: نحن معارضون لهذه التشكيلة الحكومية المجحفة إذ إنّنا أصبحنا حكمًا نشكل المعارضة لهذه الحكومة ونؤكّد أنّها ستكون معارضة ايجابية بنّاءة وهادفة وسنحكم على البيان الوزاري في جلسة الثقة
8
خبر عاجل
14:22
نواف سلام: فيما يتعلق بجنوب الليطاني وشماله وعلى امتداد مساحة لبنان من النهر الكبير إلى الناقورة ما يجب أن يطبق هو ما جاء في وثيقة الوفاق الوطني أي بسط سلطة الدولة اللبنانية بقواها الذاتية على كامل أراضيها
خبر عاجل
14:22
نواف سلام: فيما يتعلق بجنوب الليطاني وشماله وعلى امتداد مساحة لبنان من النهر الكبير إلى الناقورة ما يجب أن يطبق هو ما جاء في وثيقة الوفاق الوطني أي بسط سلطة الدولة اللبنانية بقواها الذاتية على كامل أراضيها
حمل الآن تطبيق LBCI للهواتف المحمولة
للإطلاع على أخر الأخبار أحدث البرامج اليومية في لبنان والعالم
Google Play
App Store
We use
cookies
We use
cookies
to make
your experience on this
website better.
Accept
Learn More