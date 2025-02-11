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البيت الأبيض يعلن الإفراج عن الأميركي مارك فوغيل المعتقل في روسيا

أخبار دولية
2025-02-11 | 17:41
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البيت الأبيض يعلن الإفراج عن الأميركي مارك فوغيل المعتقل في روسيا
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البيت الأبيض يعلن الإفراج عن الأميركي مارك فوغيل المعتقل في روسيا

أعلن البيت الابيض في بيان الثلاثاء الإفراج عن الأميركي مارك فوغيل الذي كان معتقلا في روسيا، لافتا الى أنه سيعود "مساء" الى الولايات المتحدة.
     
وأوضح أن الرئيس دونالد ترامب "تفاوض على تبادل يظهر النية الحسنة لدى الروس ويؤشر الى أننا على الطريق الصحيح لوضع حد للحرب الرهيبة والعنيفة في أوكرانيا"، من دون أن يدلي بتفاصيل إضافية عن شروط هذا التبادل.
     
وكشف البيت الأبيض أن موفد ترامب الخاص الى الشرق الاوسط ستيف ويتكوف سيعيد مارك فوغيل معه.
     
وثمة خلاف مزمن بين الولايات المتحدة وروسيا حول مواطنيهما المعتقلين في كلا البلدين، علما أن أكبر عملية تبادل بين الروس والدول الغربية منذ الحرب الباردة تمت في آب 2024 وتمثلت خصوصا في إفراج موسكو عن الصحافي الأميركي إيفان غيرشكوفيتش والصحافية الروسية الأميركية ألسو كورماشيفا والعنصر السابق في مشاة البحرية الاميركية بول ويلان.
     
وقضت محكمة في موسكو في حزيران 2022 بسجن مارك فوغيل 14 عاما بعد إدانته بتهمة تهريب مخدرات.
     
وكان عناصر الجمارك أوقفوه عند وصوله مع زوجته الى مطار شيريميتييفو في موسكو آتيا من نيويورك، بحسب السلطات الروسية.
     
وأوردت السلطات المذكورة: "خلال التفتيش الجمركي، تم العثور على الماريجوانا وزيت الحشيش بين أمتعته"، موضحة أن المخدرات "كانت مخبأة في أغلفة للعدسات اللاصقة وفي سجائر الكترونية".
     
وذكر الاعلام الروسي أن الواقعة حصلت في آب 2021، وكان في حوزة الدبلوماسي السابق 11 غراما من الماريجوانا وثمانية غرامات من زيت الحشيش.
     
وكان فوغيل يعمل مدرسا في مدرسة أميركية في موسكو، وأكد أن الماريجوانا التي كانت في حوزته ذات استخدام طبي، وقد وصفت له في الولايات المتحدة بعد خضوعه لجراحة في العمود الفقري.
     
ولا تعترف موسكو بالاستخدام الطبي لهذا المخدر، الأمر الذي أكد فوغيل أنه كان يجهله.
     
وأفادت السلطات الروسية بأنه كان موظفا في السفارة الأميركية في موسكو ويتمتع بالحصانة الدبلوماسية حتى أيار 2021.

أخبار دولية

البيت الأبيض

الإفراج

مارك فوغيل

روسيا

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