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ترامب: نأمل أن يكون إفراج روسيا عن فوغيل "بداية علاقة" لإنهاء الحرب في أوكرانيا

أخبار دولية
2025-02-11 | 17:51
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ترامب: نأمل أن يكون إفراج روسيا عن فوغيل &quot;بداية علاقة&quot; لإنهاء الحرب في أوكرانيا
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ترامب: نأمل أن يكون إفراج روسيا عن فوغيل "بداية علاقة" لإنهاء الحرب في أوكرانيا

أعرب الرئيس الأميركي دونالد ترامب عن أمله بأن يشكّل إفراج روسيا عن الأميركي مارك فوغيل المعتقل لديها، مدخلا لبدء علاقات جديدة مع موسكو من أجل إنهاء الحرب في أوكرانيا.
     
وقال ترامب في المكتب البيضوي في البيت الأبيض: "لقد عاملتنا روسيا بشكل جيد جدا". وأضاف: "آمل أن يشكل ذلك بداية علاقة تمكّننا من وضع حد لتلك الحرب".

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