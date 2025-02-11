وزير الخارجية الأميركي يناقش الذكاء الاصطناعي والوضع بغزة مع رئيس الإمارات

أعلنت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الأميركية تامي بروس أن الوزير ماركو روبيو تحدث إلى الرئيس الإماراتي الشيخ محمد بن زايد آل نهيان الثلاثاء.



وكشف بروس في بيان، أن روبيو عبر عن رغبته في زيادة التعاون الثنائي والاستثمار في مختلف المجالات، ومنها الذكاء الاصطناعي.



وجاء في البيان أن الجانبين ناقشا اتفاق وقف إطلاق النار في غزة، وأن روبيو شكر الرئيس الإماراتي على المساعدات الإنسانية التي تقدمها الإمارات للقطاع.