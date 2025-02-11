طهران تحتجّ على تصريحات "متهوّرة" لترامب بشأن منعها من حيازة سلاح نووي

دانت بعثة إيران لدى الأمم المتحدة تصريحات للرئيس الأميركي دونالد ترامب اعتبر فيها أنّ منع طهران من حيازة أسلحة نووية يمكن أن يتم إما "بقنابل" وإما باتفاق.



وفي مقابلة أجرتها معه شبكة فوكس نيوز وبثّتها الإثنين أعرب ترامب عن اعتقاده بوجود سبيلين لمنع إيران من تطوير سلاح نووي "بقنابل أو بوثيقة مكتوبة". وأضاف: "أفضّل إبرام اتفاق لا يضرّ بهم(...) أفضّل أن أبرم معهم اتفاقا من دون قصفهم".



والثلاثاء، سلّمت إيران مجلس الأمن الدولي رسالة ضمّنتها احتجاجها على تصريحات ترامب التي وصفتها بأنها "مقلقة جدا وغير مسؤولة".



وقال السفير الإيراني لدى الأمم المتحدة أمير سعيد إيرواني في رسالته إلى كلّ من رئيس مجلس الأمن والأمين العام للأمم المتحدة إنّ "هذه التصريحات المتهوّرة والاستفزازية تشكّل انتهاكا واضحا للقانون الدولي وميثاق الأمم المتحدة".



وأضاف أنّ هذه التصريحات تنتهك خصوصا مادة "تحظر صراحة التهديد باستخدام القوة أو استخدامها ضد دول ذات سيادة"، وفق ما أوردت وكالة الجمهورية الإسلامية للأنباء (إرنا).



وحذّرت الرسالة من أنّ "أيّ عمل عدواني ستكون له عواقب وخيمة تتحمّل الولايات المتحدة مسؤوليتها الكاملة".