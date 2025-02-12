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البيت الأبيض يمنع مراسل أسوشيتد برس من تغطية فعالية

أخبار دولية
2025-02-12 | 00:15
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البيت الأبيض يمنع مراسل أسوشيتد برس من تغطية فعالية
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البيت الأبيض يمنع مراسل أسوشيتد برس من تغطية فعالية

أفادت "أسوشيتد برس" الثلاثاء بأنّ مراسلها في البيت الأبيض مُنع من تغطية توقيع الرئيس دونالد ترامب أمرا تنفيذيا بسبب رفض وكالة الأنباء الأميركية الكبرى اتّباع أوامره بتغيير تسمية خليج المكسيك إلى خليج أميركا.

     

وقالت رئيسة التحرير في وكالة أسوشيتد برس جولي بيس "لقد أبلغَنا البيت الأبيض بأنّه إذا لم تقم إيه بي (أسوشيتد برس) بمواءمة معاييرها التحريرية مع الأمر التنفيذي للرئيس دونالد ترامب بتغيير تسمية خليج المكسيك إلى خليج أميركا، فستُمنع من حضور الحدث في المكتب البيضوي".

     

وأضافت في بيان "عصر اليوم، مُنع مراسل إيه بي من حضور توقيع أمر تنفيذي".

     

وفي أمر تنفيذي وقّعه بعد توليه الشهر الماضي سدّة الرئاسة، أعلن ترامب أنّ خليج المكسيك سيطلق عليه من الآن فصاعدا اسم "خليج أميركا".

     

ووصف ترامب الخليج المحاذي أيضا للمكسيك والذي كان يعرف سابقا في كلا البلدين باسم خليج المكسيك، بأنه "جزء لا يتجزأ من أميركا"، وهو حيوي لإنتاج النفط وصيد الأسماك في الولايات المتحدة، و"الوجهة المفضّلة للاميركيين للسياحة والأنشطة الترفيهية".

     

وفي بيانها، قالت بيس إنّه "من المثير للقلق أن تعاقب إدارة ترامب إيه بي بسبب استقلاليتها الصحافية".

     

واعتبرت أنّ "تقييد وصولنا إلى المكتب البيضوي بناء على محتوى إيه بي لا يعوق بشدة وصول الجمهور إلى الأخبار المستقلة فحسب، بل ينتهك بوضوح التعديل الأول" للدستور الأميركي.

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