صواريخ روسية تستهدف كييف وتوقع قتيلا واحدا على الأقل

قصف الجيش الروسي كييف بصواريخ أوقعت قتيلا واحدا على الأقلّ، بحسب ما أعلن رئيس بلدية المدينة بعيد تفعيل صفارات الإنذار فيها.



وقال رئيس البلدية فيتالي كليتشكو في منشور على تلغرام إنّه "في حصيلة أولية، قُتل شخص واحد في منطقة بوديلسكي. في منطقة دارنيتسكي، اندلع حريق على أراضي مؤسسة خاصة".



وأضاف أنّ القصف الصاروخي أوقع أيضا ثلاثة جرحى نقل إثنان منهم إلى المستشفى بينما تلقّى الثالث الرعاية الطبية في عين المكان.



وبحسب خدمات الطوارئ الحكومية فقد ألحق القصف أضرارا مادية وتسبّب بحرائق في أربع على الأقل من مناطق العاصمة.