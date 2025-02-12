ترامب عقب إطلاق موسكو الأميركي مارك فوغيل: سيتم الإفراج عن معتقل آخر الأربعاء

أكّد الرئيس الأميركي دونالد ترامب لدى استقباله في البيت الأبيض مارك فوغيل، الأميركي الذي كان محتجزا في روسيا منذ 2021 وأطلق الثلاثاء، أنّ معتقلا آخر سيتمّ الإفراج عنه الأربعاء.



وإذ شدّد الرئيس الجمهوري على أنّ المدرّس الأميركي فوغيل تمكّن من العودة إلى الولايات المتّحدة بفضل عملية تبادل "عادلة للغاية ومعقولة للغاية" أجرتها إدارته مع موسكو، قال إنّ "شخصا آخر سيتمّ إطلاقه غدا" الأربعاء، دون مزيد من التفاصيل.