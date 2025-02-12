ابو الغيط : إخلاء فلسطين التاريخية من سكانها الأصليين أمر لا يمكن قبوله

اعتبر الأمين العام لجامعة الدول العربية أحمد أبو الغيط أن تهجير الفلسطينيين من أرضهم في غزة والضفة الغربية المحتلة أمر "لا يمكن القبول به" في العالم العربي.



وأوضح أبو الغيط في القمة العالمية للحكومات في دبي لدى سؤاله عن خطة الرئيس الأميركي دونالد ترامب لنقل سكان غزة إلى دول أخرى أن "الهدف هو إخلاء فلسطين التاريخية من سكانها الأصليين وهو أمر لا يمكن قبوله في العالم العربي. لقد قاوموا لمئة عام".