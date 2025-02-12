الصين تؤكد أن "غزة للفلسطينيين" وترفض "التهجير القسري"

شدّدت الصين على معارضتها لما وصفته بـ"التهجير القسري" للفلسطينيين، وذلك في إطار تعليقها على خطة الرئيس الأميركي دونالد ترامب لنقل سكان قطاع غزة إلى مناطق أخرى.



وقال المتحدث باسم الخارجية الصينية غيو جياكون في مؤتمر صحفي دوري إن "غزة للفلسطينيين وهي جزء لا يتجزأ من الأرض الفلسطينية... نعارض التهجير القسري لأهالي غزة".