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الكرملين يرفض فكرة تبادل مناطق محتلّة مع أوكرانيا
أخبار دولية
2025-02-12 | 05:24
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الكرملين يرفض فكرة تبادل مناطق محتلّة مع أوكرانيا
رفضت موسكو تبادل مناطق محتلة مع كييف في إطار أي اتفاق سلام قد يتم التوصل إليه، بعدما طرح الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي الفكرة.
وقال المتحث باسم الكرملين دميتري بيسكوف للصحفيين: "إنه أمر مستحيل. روسيا لم ولن تناقش أبدا موضوع تبادل أراضيها"، مستبعدا فكرة زيلينسكي بشأن تبادل يشمل أجزاء تسيطر عليها أوكرانيا في منطقة كورسك في غرب روسيا.
أخبار دولية
تبادل
مناطق
محتلّة
أوكرانيا
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