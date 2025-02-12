إطلاق مواطن روسي محتجز في الولايات المتحدة مقابل الإفراج عن فوغل

أعلن الكرملين إطلاق مواطن روسي محتجز في الولايات المتحدة مقابل إطلاق الأميركي مارك فوغل دون ذكر اسمه، مشيرا إلى أنه من المقرر أن يعود إلى روسيا "في الأيام المقبلة".



وقال المتحدث باسم الكرملين دميتري بيسكوف إن الجانبين اتفقا على "الإفراج عن فوغل ومواطن روسي محتجز في الولايات المتحدة"، مضيفا أن هوية الروسي المفرج عنه سيكشف عنها بمجرد عودته إلى روسيا.