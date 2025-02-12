رويترز: ترامب يستعد للمشاركة في مؤتمر تدعمه السعودية في ميامي

نقلت وكالة رويترز عن مصادر مطلعة إنه من المقرر مشاركة الرئيس الأميركي دونالد ترامب في مؤتمر لكبار المسؤولين الماليين والتنفيذيين من شركات تكنولوجيا من حول العالم يستضيفه صندوق الاستثمارات العامة السعودي، صندوق الثروة السيادي للمملكة، في ميامي في وقت لاحق من الشهر الحالي.

ووفقا للمصادر التي طلبت عدم الكشف عن هويتها فمن المرتقب أن يحضر ترامب المؤتمر ويلقي كلمة.

وبحسب الموقع الإلكتروني لمبادرة مستقبل الاستثمار فإن من بين الحضور الرئيس التنفيذي لتيك توك شو زي تشيو والرئيسة التنفيذية لشركة أوراكل، صفرا كاتسب الإضافة إلى ياسر الرميان محافظ صندوق الاستثمارات العامة السعودي الذي تبلغ قيمة أصوله 925 مليار دولار.

وتأتي المشاركة المحتملة لترامب في الفعالية بعدما كانت السعودية من بين الدول العربية التي سارعت للتنديد بخططه لنقل الفلسطينيين من غزة وإعادة بناء القطاع لتحويله إلى "ريفييرا الشرق الأوسط".